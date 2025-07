Dibattito ospedali Luca Simonetti | Bandecchi gioca con la sanità pubblica e maltratta la provincia le sue parole sono strumentali e divisive

"Se oggi ci troviamo davanti al deserto che circonda i progetti del nuovo ospedale di Terni, è anche per responsabilità del sindaco Bandecchi, più concentrato sui propri progetti personali che sul bene della città . È stato lui ad avallare l’ipotesi del project financing, poi bocciata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dibattito ospedali, Stefano Bandecchi: “Pronti a fermare in tutti i modi la struttura di Narni-Amelia” - Il sindaco di Terni Stefano Bandecchi non indietreggia di un millimetro sul voler dare la priorità alla costruzione di un nuovo ospedale a Terni piuttosto che iniziare i lavori per la struttura di Narni-Amelia.

