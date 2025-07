Dentro ogni fulmine c’è un enigma irrisolto (fino a oggi).

I fulmini hanno sempre affascinato l’umanità , ma fino a oggi la scienza non era riuscita a spiegare completamente come si formano all’interno delle nuvole temporalesche. Una scoperta rivoluzionaria pubblicata sul Journal of Geophysical Research potrebbe finalmente risolvere questo enigma che ha tormentato meteorologi e fisici per decenni. Fino a oggi, infatti, la scienza aveva spiegato i fulmini attraverso la teoria dell’attrito elettrostatico: particelle di acqua, ghiaccio e grandine che si strofinano nelle nuvole temporalesche generano cariche positive e negative separate. Tuttavia, questa spiegazione lasciava irrisolti aspetti cruciali come l’origine dei raggi X nelle nuvole e il meccanismo preciso di innesco delle scariche elettriche. 🔗 Leggi su Cultweb.it

