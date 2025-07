Dentro c’è un ragazzo Dopo la morte di Riccardo un’altra buca gigante in spiaggia proprio lì

Un altro episodio inquietante si è verificato sulle spiagge di Montalto di Castro, dove un ragazzo è stato sorpreso all’interno di una buca profonda oltre un metro sulla spiaggia libera del “Piazzalone”. Questo incidente arriva dopo la tragica morte di Riccardo Boni, un ragazzo di 17 anni, che lo scorso luglio ha perso la vita nello stesso tipo di situazione. I bagnini del servizio Life Guard, esperti di primo soccorso e salvataggio, hanno lanciato l’allarme, sottolineando il rischio crescente di questi comportamenti pericolosi. Il rischio di buche profonde in spiaggia. Domenica pomeriggio, durante un normale giro di controllo, i bagnini hanno notato un ragazzo completamente sepolto in una buca scavata nella sabbia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Dentro c’è un ragazzo”. Dopo la morte di Riccardo un’altra buca gigante in spiaggia, proprio lì

In questa notizia si parla di: ragazzo - morte - riccardo - buca

Stalker minaccia di morte e aggredisce con le forbici l'ex, poi uccide il suo animale domestico: ragazzo di 19 anni scarcerato torna a spaventarla - MIRANO - Prendere a sberle una ragazza, minacciarla con una forbice costringendola a cancellare tutti i contatti del cellulare non basta.

Francia, caos dopo il trionfo: accoltellato a morte 17enne, un ragazzo investito a Parigi. A Grenoble auto sulla folla. Quasi 600 arresti | Video - Disordini in diverse città francesi. A Dax ucciso a coltellate un ragazzo di 17 anni, a Grenoble auto sulla folla: 4 feriti di cui 2 gravissimi

Il film di Vincenzo Alfieri ripercorre le 24 ore che precedono la morte del ragazzo di 21 anni, ucciso nel 2020 durante una rissa - D opo il successo dei Il ragazzo dai pantaloni rosa, Eagle Pictures torna a raccontare un fatto di cronaca in un film.

Un’altra buca profonda almeno un metro sulla spiaggia a Montalto di Castro, dopo quella in cui ha trovato la morte un ragazzo di 17 anni, Riccardo Boni. È allarme sulle spiagge di Montalto e anche nel Lazio: a lanciarlo sono i bagnini di Life Guard, esperti di Vai su Facebook

Montalto, dopo la morte di Riccardo Boni un’altra buca gigante in spiaggia: dentro c’è un ragazzo https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/07/30/news/montalto_castro_buca_sabbia_riccardo_boni-424761518/?rss&ref=twhl… Vai su X

Montalto, dopo la morte di Riccardo Boni un’altra buca gigante in spiaggia: dentro c’è un ragazzo; Riccardo morto a 17 anni sepolto dalla sabbia mentre scava una buca, il papà: Non ho ucciso mio figlio. Perché l'uomo è indagato; Riccardo morto nella buca a Montalto, lo choc del padre indagato per omicidio colposo: «Ma come? È disumano. Non ho ucciso io mio figlio».

Montalto, dopo la morte di Riccardo Boni un’altra buca gigante in spiaggia: dentro c’è un ragazzo - I bagnini hanno subito lanciato l’allarme e chiesto ai famigliari del giovane, che erano ... Secondo msn.com

Riccardo Boni, il ragazzo morto in spiaggia a Montalto di Castro sepolto dalla sabbia: ipotesi malore. «Patologie pregresse?» - Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti sulla morte di Riccardo Boni, il 17enne deceturo in spiaggia a Montalto di Castro, c'è anche quella di ... Da msn.com