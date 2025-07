Delitto Garlasco la madre di Sempio | Mio figlio non ha ucciso Chiara

“Una cosa è sicura, mio figlio non può aver lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi assolutamente, perché mio figlio non è andato in casa dei Poggi ad ammazzare Chiara “. A dirlo è stata la madre di Andrea Sempio, Daniela, intervenendo alla trasmissione di Canale 5, ‘Morning News’. “Poi, che ci sia una macchia di sudore, può essere. Ha frequentato quella casa, ma l’impronta di mio figlio c’è solo in quella parte di casa, e da nessun’altra parte?”, ha aggiunto la donna. Andrea Sempio indagato. Il 38enne è indagato (per la terza volta dopo due assoluzioni) per la morte di Chiara Poggi, avvenuta a Garlasco (in provincia di Pavia) il 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, la madre di Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara”

In questa notizia si parla di: figlio - madre - chiara - delitto

La madre e il padre di #ChiaraPoggi raccontano i dettagli su quei giorni in cui il figlio Marco era con loro Vai su X

Rita Preda e Giuseppe Poggi sono stati accusati di tutto. Da vittime collaterali del barbaro omicidio di Chiara, sono diventati quelli che coprono il figlio Marco, forse assassino o complice. Quelli che mentono, costruiscono alibi, che non vogliono restituire il risar Vai su Facebook

