Defibrillatori Marano M5S | Anche quest' anno contributi a fondo perduto c' è un aiuto salvavita per gli sportivi

“Una risposta concreta al settore sportivo siciliano ma soprattutto un investimento sulla salute dei suoi atleti. È questo il cuore della norma che porta la mia firma e che per il secondo anno stanzia contributi a fondo perduto per l’acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: defibrillatori - anno - contributi - fondo

Defibrillatori, Marano (M5S): Anche quest'anno contributi a fondo perduto, c'è un aiuto salvavita per gli sportivi; Sport e prevenzione, Marano (M5S): Contributi per i defibrillatori in Sicilia, misura per tutelare gli atleti; Regione Siciliana: contributi per diffusione e impiego defibrillatori.

Defibrillatori, Marano: “Anche quest’anno contributi a fondo perduto, aiuto salvavita per sportivi grazie a mia norma” - Pubblicato l’Avviso del dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: “Fino a 500 euro a ciascun gestore di impianti sportivi per l’acquisto di un dispositivo salvavita”. Lo riporta msn.com

Contributi a fondo perduto Superbonus: chi può fare domanda entro il ... - Con il decreto legge 212/2023, e la successiva legge di conversione, è stato introdotto un contributo a fondo perduto per mitigare gli effetti della riduzione nei confronti dei contribuenti con ... Da notizie.tiscali.it