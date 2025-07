Decreto fiscale 2025 approvato ora è legge | le novità su ravvedimento controlli fiscali Imu e pagamenti

Il Senato ha dato il via libera definitivo al decreto fiscale 2025. Il governo lo presenta come un passo verso un fisco più “equo e vicino ai cittadini”, ma le opposizioni denunciano una sanatoria che rischia di favorire chi evade e di indebolire i controlli. Ecco tutti i punti più discussi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leo: "Via libera del Cdm al decreto fiscale sul terzo settore e testo unico imposta registra" – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 luglio 2025 "Abbiamo approvato due provvedimenti in materia materia fiscale: il primo riguarda tematiche del terzo settore, della crisi d'impresa e alcune correzioni in materia di Iva e quello che mi preme dire è che questo è il 19esimo decreto legislativo approvato, 16 sono già in Gazzetta Ufficiale, tre all'esame esame del parlamento.

Nuovo decreto fiscale: ecco come cambiano Irpef, detrazioni e ceto medio - Il Senato ha approvato il Dl Irpef, varato dal Cdm lo scorso 23 aprile, pensato per correggere un difetto di coordinamento tra il decreto attuativo della delega fiscale che prevedeva per il solo 2024 la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, meccanismo reso poi strutturale dall’ultima la legge di bilancio.

Decreto fiscale, ecco cosa cambia sulla deducibilità delle spese di trasferta non tracciabili - Varrà anche per i professionisti e tutti i lavoratori autonomi la norma, introdotta con la legge di Bilancio 2025, che in chiave anti evasione limita la deducibilità delle spese di trasferta solo a quelle effettuate con strumenti tracciabili.

Decreto fiscale è legge, da verifiche Agenzia delle Entrate a concordato: cosa prevede

Decreto fiscale diventa legge. Nuova rottamazione e controlli fiscali più tutelati - Approvato il DL Fiscale 84/2025: misure su imposte, ravvedimento speciale, IMU sportiva, rottamazione