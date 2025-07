Dean Cain contro il Superman di James Gunn ancora! | Dev' essere per forza salvato ripetutamente?

La star della sit-com Lois & Clark ha attaccato duramente per la seconda volta la nuova versione cinematografica dell'Uomo d'Acciaio. Negli ultimi anni, Dean Cain, star della serie Lois & Clark, è diventato una figura piuttosto controversa e dopo l'uscita nelle sale di Superman di James Gunn, Cain ha criticato il reboot definendolo troppo woke. Nella sua ultima intervista rilasciata per Variety, Dean Cain ha cercato di commentare in maniera più articolata il film ma non ha risparmiato critiche per la rappresentazione del personaggio. Le critiche di Dean Cain a Superman di James Gunn "Vedere Krypto nel trailer mi ha fatto venire la pelle d'oca. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Dean Cain contro il Superman di James Gunn (ancora!): "Dev'essere per forza salvato ripetutamente?"

