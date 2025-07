De Luca | Il 4 agosto pronti alla guerra sul piano di rientro della sanità

CASERTA – “Il 4 agosto dobbiamo prepararci alla guerra, i nostri nemici sono il Governo e il ministero della Salute. E Fratelli d’Italia è la forza politica nemica del Sud e della Campania. Se vedete i loro esponenti in provincia di Caserta prendeteli per il cravattino”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca parlando a Castel Volturno, all’evento “Pineta Grande Hospital: una storia di eccellenza italiana”, della riunione prevista per lunedì prossimo a Roma in cui si dovrĂ discutere del piano di rientro sanitario della Regione Campania. “Da 13 anni chiudiamo il bilancio in attivo, ma siamo ancora in piano di rientro sanitario e per questo percepiamo almeno 200 milioni di euro in meno ogni anno dal Fondo di riparto nazionale, mentre tante altre regioni, penso ad Abruzzo, Basilicata, Piemonte, Toscana, chiudono in passivo ma per loro non sono previsti piani di rientro. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

