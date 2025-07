De Bruyne allarme sulla sua condizione fisica | arriva il retroscena

Il fuoriclasse belga non è apparso al meglio nel ritiro di Dimaro. Nelle prossime settimane dovrà fugare i dubbi sul suo conto. Kevin De Bruyne è sicuramente il colpo più importante di questa sessione di mercato in Italia. Il suo arrivo potrebbe ulteriormente aumentare il gap tra il Napoli campione in carica e il resto della concorrenza. Tuttavia, nei dieci giorni di permanenza a Dimaro, la sua condizione fisica ha destato preoccupazione nei tanti tifosi partenopei accorsi in Trentino. Napoli-De Bruyne: c’è bisogno di tempo. La carta d’identità non più verde (ha compiuto 34 anni lo scorso 28 giugno) e i diversi infortuni patiti nelle ultime due stagioni hanno certamente contribuito alla forma atletica deficitaria con cui De Bruyne si è presentato prima a Castel Volturno e poi a Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - De Bruyne, allarme sulla sua condizione fisica: arriva il retroscena

In questa notizia si parla di: bruyne - condizione - fisica - allarme

Clamoroso De Bruyne: è in una condizione fisica disastrosa | Il Napoli pensa alla rescissione - Clamoroso De Bruyne: è in una condizione fisica disastrosa | Il Napoli pensa alla rescissione"> Nonostante sia arrivato da pochissimo al Napoli e abbia acceso l’entusiasmo dei napoletani, De Brunye potrebbe già salutare.

Anellucci: Per il Napoli piccolo campanello d'allarme. De Bruyne appesantito; Napoli, De Bruyne come... Maradona: palleggia di stinco e incanta i tifosi; Anellucci: Per i carichi di lavoro, non provo alcuna tenerezza.

Anellucci: "Per il Napoli piccolo campanello d'allarme. De Bruyne appesantito" - A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Claudio Anellucci, agente Fifa. Come scrive msn.com

"De Bruyne ha la forma fisica di Cassano". Arriva la risposta da Oscar di un tifoso del Napoli - Dopo la sconfitta del Napoli contro l'Arezzo si è scatenato un dibattito sui social sulla prestazione di Kevin De Bruyne. Segnala msn.com