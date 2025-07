Ddl Roma Gualtieri | Ringrazio la premier Meloni e tutto l' esecutivo per questo provvedimento – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 30 luglio 2025 "Voglio esprimere innanzitutto grande soddisfazione per l'approvazione del disegno di legge costituzionale sui poteri di Roma Capitale da parte del Governo e per questo voglio ringraziare la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni, la Ministra Casellati e tutti i membri dell'esecutivo per aver approvato un testo così importante e atteso da molto tempo" così il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, in una conferenza in Campidoglio in cui ha commentato l'approvazione da parte del Governo del Ddl Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

