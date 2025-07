Ddl Roma Capitale super poteri e più autonomia alla città | per Meloni impegno mantenuto

Un testo che prevede una modifica costituzionale per garantire un decentramento di poteri alla città di Roma. Più autonomia e podestà legislativa per rendere le decisioni più semplici e soprattutto veloci. Dopo l'ok del Cdm, il Ddl passa ora allo scrutinio del Parlamento. L'obiettivo di Gualtieri è portato al voto definitivo entro la fine della legislatura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Ddl Roma Capitale, super poteri e più autonomia alla città: per Meloni “impegno mantenuto”

In questa notizia si parla di: roma - poteri - autonomia - città

