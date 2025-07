Ddl Roma Capitale Gualtieri | Testo riforma positivo auspico continui spirito condivisione

“ Una riforma moto importante, che chiedevamo da anni, cioè quella di dotare Roma Capitale di un ordinamento adeguato, all’altezza delle funzioni che una grande capitale deve assolvere, il centro mondiale della cristianitĂ , una metropoli che ha bisogno di una maggiore autonomia amministrativa, finanziaria e anche in alcuni ambiti di un potere legislativo. Questa riforma, a cui abbiamo contribuito e per la quale ringrazio il governo, è un testo positivo, che auspico venga approvato dal parlamento accanto a una legge ordinaria che dovrĂ essere elaborata con lo stesso spirito di condivisione”. Così il sindaco Roberto Gualtieri, commentando a margine del punto stampa in Campidoglio l’approvazione del testo di riforma per i poteri speciali a Roma Capitale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ddl Roma Capitale, Gualtieri: "Testo riforma positivo, auspico continui spirito condivisione"

In questa notizia si parla di: capitale - riforma - roma - testo

Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi: la riforma allo studio del governo - Roma Capitale potrebbe presto avere poteri legislativi, acquisendo la possibilitĂ di emanare autonomamente norme in materia di urbanistica, trasporti locali, commercio, turismo, beni culturali e ambientali.

Via libera alla riforma, Meloni: a Roma Capitale il valore che merita | VIDEO - Non una città come tutte le altre. La premier Giorgia Meloni in un video sui social ha commentato il via libera del Consiglio dei Ministri al ddl costituzionale su Roma Capitale che istituisce poteri speciali per la città .

Roma Capitale, Meloni: con riforma ha valore che merita - Roma, 30 lug. (askanews) – Con il via libera al ddl costituzione per Roma Capitale, “frutto di un lavoro condiviso con la Regione Lazio e il Campidoglio, potremo finalmente restituire a Roma il valore che merita e che la storia le riconosce.

La riforma costituzionale assegna super poteri a Roma Capitale. Ecco cosa cambierĂ https://ift.tt/i7LZxUY Vai su X

Cerimonia Inaugurale Subiaco Capitale Italiana Del Libro 2025 Vai su Facebook

Cdm, ok al ddl costituzionale che assegna super poteri a Roma. Via libera definitivo alla stretta sul voto in condotta; La riforma costituzionale assegna super poteri a Roma Capitale. Ecco cosa cambierĂ ; Governo, da Cdm via libera al disegno di legge sui poteri di Roma Capitale.

Ddl Roma Capitale, Gualtieri: "Testo riforma positivo, auspico continui spirito condivisione" - "Una riforma moto importante, che chiedevamo da anni, cioè quella di dotare Roma Capitale di un ordinamento adeguato, all'altezza delle funzioni che una ... Si legge su lapresse.it

Gualtieri 'ddl Roma Capitale svolta, testo condiviso' - Con una forte volontà di rilanciare un progetto di riforma che altrimenti rischiava di arenarsi. Secondo quotidiano.net