Ddl nucleare ok da Conferenza Unificata Pichetto | Ora testo in Parlamento

(Adnkronos) – La Conferenza Unificata ha espresso parere positivo allo schema di legge delega per lo sviluppo del nuovo nucleare sostenibile. "Con grande soddisfazione – ha dichiarato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto – prendo atto della valutazione della piĂą autorevole sede di confronto interistituzionale. Ora il testo sarĂ trasmesso rapidamente al Parlamento.

