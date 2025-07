DAZN listino prezzi ‘bloccato’ per la stagione 2025 2026

Rispetto al 2024, quando abbonarsi a DAZN costava molto più della stagione precedente, sottoscrivere oggi un abbonamento al servizio streaming che offre in esclusiva l’intero campionato di Serie A 20252026 – al via nel weekend del 23 e 24 agosto – costa quanto un anno fa. Invariati i prezzi, a cambiare sono i nomi dei quattro abbonamenti disponibili. Ecco nel dettaglio le tipologie, i costi e cosa includono nell’offerta, attivabile direttamente accedendo al sito di DAZN. Abbonamento Family (ex Piano Plus). Quanto costa. 599 euro all’anno  se si decide di pagare in un’unica soluzione, andando a risparmiare 240 euro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - DAZN, listino prezzi ‘bloccato’ per la stagione 2025/2026

In questa notizia si parla di: dazn - prezzi - stagione - listino

DAZN annuncia i nuovi prezzi dell’abbonamento, quanto costerà vedere la Serie A nel 2025/2026 - Sono stati ufficializzati i nuovi prezzi dei pacchetti offerti da DAZN per seguire tutta la Serie A 2025-2026 e i principali eventi sportivi.

Dazn, ufficiali i nuovi prezzi degli abbonamenti in vista della Serie A - Dazn si prepara alla Serie A 2025/2026 con i nuovi pacchetti da proporre ai tifosi di ogni squadra, a seconda delle proprie esigenze.

Quanto costa vedere la Serie A su Dazn: ecco tutti i pacchetti e i prezzi per la prossima stagione - La Serie A è ancora in vacanza ma per chi non vuole perdersi nemmeno un minuto del prossimo campionato è già tempo di attivare il proprio abbonameno a DAZN.

DAZN, ufficiali i prezzi e i nuovi nomi dei pacchetti per la Serie A 25/26 Adesso è ufficiale. ha lanciato la nuova stagione calcistica, la seconda del ciclo di diritti tv della Serie A che vedrà la piattaforma di sport in streaming assoluta protagonista fino al 2029, con Vai su Facebook

Full, Family e Sports, i piani e i prezzi per il 2025; DAZN annuncia i nuovi prezzi dell'abbonamento, quanto costerà vedere la Serie A nel 2025/2026; DAZN annuncia i nuovi pacchetti per la Serie A 2025/26: ecco i prezzi.

Quanto costa Dazn, nuovi prezzi 25/26: offerte e abbonamenti con Tim e Sky - Offerte e listino prezzi Dazn 2025/2026: quanto costa ora guardare tutta la Serie A e la Serie B, oltre alle info sugli abbonamenti che possono essere sottoscritti con Sky e Tim. Riporta money.it

Cosa succederà davvero ai prezzi di DAZN per la stagione 25/26? - Scopri quali potrebbero i prezzi che DAZN applicherà ai suoi piani di abbonamento prima della nuova stagione di sport 25/26. Scrive msn.com