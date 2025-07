Dazi Usa Trump impone tariffe del 25% su importazioni dall’India | Acquistano GNL e armi da Russia pagheranno anche penale in più per questo

Il dealmaker Trump annuncia nuovi dazi all’India, di fatto scagliandosi nuovamente contro Putin: “Acquistano GNL e armi dalla Russia in un momento in cui tutti vorrebbero si fermassero le uccisioni in Ucraina” Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 25% su tutte l. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Dazi Usa, Trump impone tariffe del 25% su importazioni dall’India: “Acquistano GNL e armi da Russia, pagheranno anche penale in più per questo”

Trump ha annunciato dazi del 25 per cento sulle merci importate dall'India a partire dal 1° agosto; Dazi, Trump: Scadenza primo agosto rimane, non ci saranno estensioni; Trump, grosso deficit con l'India, dazi al 25%.

USA, Trump punisce India per acquisti in Russia: dazi al 25% più "una penalità" - "Ricordate, sebbene l'India sia nostra amica, nel corso degli anni abbiamo fatto relativamente pochi affari con loro perché i loro dazi sono troppo alti, tra i più alti al mondo, e hanno ... Da finanza.repubblica.it

Trump conferma dazi dal primo agosto e annuncia misure punitive contro l’India per politiche commerciali e acquisti dalla Russia - Il presidente Donald Trump conferma l’entrata in vigore dei dazi dal primo agosto su importazioni dagli Stati Uniti, imponendo un 25% sull’India per pratiche commerciali e acquisti di armi ed energia ... gaeta.it scrive