Dazi Usa per Giorgetti l’Italia perderà mezzo punto di Pil nel 2026

I dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni dall’ Unione Europea avranno un impatto importante anche sull’ Italia. Lo hanno dimostrato i dati Istat e lo ha ribadito il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Intervenuto alla Camera per il question time, ha spiegato: «È possibile fin d’ora prevedere un ordine di impatto sul Pil reale italiano, nello scenario dei dazi a 15%, con un calo massimo accumulato di 0,5 punti percentuali sul Pil nel 2026, seguito da un graduale recupero che porta il livello a riallinearsi a quello dello scenario base entro il 2029». Il ministro Giorgetti: «Non si può trarre una valutazione complessiva». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Dazi Usa, per Giorgetti l’Italia «perderà mezzo punto di Pil nel 2026»

Giorgetti: L'economia italiana tra resilienza e sfide dei dazi - "L'economia italiana ha delle peculiarità, abbiamo imprenditori piccoli e medi con una capacità di resilienza pazzesca, sono convinto che un ammontare dei dazi limitato sia gestibile da parte loro", dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato, in collegamento dal Canada, al festival dell'economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Giorgetti: Resilienza delle PMI italiane di fronte ai dazi, attenzione al settore farmaceutico - L'economia italiana ha delle peculiarità, abbiamo imprenditori piccoli e medi con una capacità di resilienza pazzesca, sono convinto che un ammontare dei dazi limitato sia gestibile da parte loro", dice il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervistato, in collegamento dal Canada, al festival dell'economia organizzato a Trento da Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

Giorgetti, il paziente inglese: “Usa e Ue vogliono l’intesa sui dazi” - Giorgetti, il paziente inglese: paziente, perché sui dazi predica, appunto, pazienza. Inglese, come il modello a cui il ministro dell’Economia mira per risolvere la querelle tra Ue e Usa.

