Dazi Usa la Toscana del vino chiede al Governo risorse straordinarie e negoziati commerciali con altri Paesi

Dazi, Spini: “Un danno per l’Italia e la Toscana” - Firenze, 12 maggio 2025 - “La Toscana è una regione che sarebbe particolarmente danneggiata dai dazi Usa per i positivi risultati delle sue esportazioni verso quel Paese.

Dazi, cosa rischia la Toscana. Ripercussioni su prezzi e occupazione: tutti i dati - Firenze, 14 luglio 2025 – Il rischio che i dazi statunitensi al 30% minaccino realtà  che rappresentano l’identità produttiva e culturale della Toscana c’è e, tradotto in numeri, pesa più di 3 miliardi di euro.

Dazi Usa, la Toscana rischia 18mila posti di lavoro: Firenze la seconda provincia più colpita - In Toscana i posti di lavoro a rischio a causa dell’impatto dei dazi statunitensi ammontano a 18mila.

Vino di traverso per i dazi Usa. I produttori bocciano l’intesa con l’Ue; Dazi Usa: A.VI.TO. chiede intervento delle Istituzioni .Gli Stati Uniti per il vino toscano di qualità rappresentano il 37% dell’export e oltre 400 milioni di euro in valore annuo, il secondo mercato per esportazioni. Presidente Rossi: “Chiediamo misure di intervento; Dazi Usa sul vino, l’allarme del Consorzio del Brunello : “puntiamo su Asia e nuovi mercati”.

