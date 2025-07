Dazi Usa al 15% oltre 200 milioni l' impatto sulle Pmi trevigiane

L’intesa raggiunta tra l’amministrazione statunitense e la Commissione Europea, che prevede l’applicazione di dazi del 15% su alcuni prodotti europei, non può essere considerata soddisfacente. La misura, infatti, rischia di avere un impatto estremamente pesante sull’export italiano e trevigiano. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Dazi USA: impatto del 10% sull'export italiano, avverte il ministro Urso - "Ove il quadro fosse quello prospettato e non cambiasse, il centro studi del ministero ha stimato un impatto del 10% sull' export italiano negli Usa in caso di dazi reciproci al 20%, e del 6,5% ove si pervenisse a un dimezzamento".

Dazi tech, che impatto avrà l'accordo tra Usa e Cina sul settore - L'intesa raggiunta a Ginevra è una boccata d'aria per il comparto. Ma restano inalterate le tensioni nell'industria globale

Borsa di Tokyo in calo: impatto dei dazi e declassamento USA - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno meno, con il mercato che guarda con cautela alle trattative sul commercio globale gestite dall'amministrazione Trump dopo l'imposizione dei dazi, mentre pesa sulla fiducia degli investitori il declassamento dalla tripla A del rating sul debito sovrano americano, da parte dell'agenzia di valutazione Moody's.

Dazi Usa al 15%: rischio perdite per oltre 200milioni per le Piccole e Medie Imprese della Marca - TREVISO – Oltre 200 milioni di euro: è questa la stima delle perdite potenziali per le PMI (Piccole e Medie Imprese) trevigiane a seguito dell’introduzione dei nuovi dazi USA al 15% su una selezione d ... Come scrive nordest24.it

Dazi, l’allarme di Svimez: «In Puglia a rischio 1.300 posti di lavoro e 117 milioni» - Circa 117 milioni di euro in meno dalle esportazioni sul mercato statunitense e oltre 1300 posti di lavoro a rischio in Puglia. Riporta quotidianodipuglia.it