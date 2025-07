Dazi? Trump non è pazzo ha una strategia Ora lo ammette anche Landini

Contrordine kompagni, Donald Trump non è pazzo. A dirlo è il segretario della Cgil Maurizio Landini che non è diventato improvvisamente sovranista, ma ieri, intervenendo come ospite alla trasmissione In Onda condotta su La7 da Luca Telese e Marianna Aprile, ha dato un'interpretazione di quel che sta avvenendo a livello geopolitico con la questione dazi. "Questo qui non è impazzito improvvisamente, dietro c'è una strategia ben precisa", ha detto riferendosi all'attuale presidente degli Stati Uniti. Il segretario della Cgil ha spiegato che gli Usa hanno un debito pubblico molto elevato e hanno la necessità di porre un freno alle delocalizzazioni: "I dazi nascono da lì. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Dazi? Trump non è pazzo, ha una strategia". Ora lo ammette anche Landini

