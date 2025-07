Dazi Trump | La scadenza del primo agosto non sarà prorogata | La Fed abbasserà i tassi a settembre non adesso

Il presidente americano: "Grosso deficit con l'India, tariffe al 25%". L'economia americana torna a volare con il Pil del secondo trimestre che si attesta al +3%, sopra le attese degli analisti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dazi, Trump: "La scadenza del primo agosto non sarà prorogata" | "La Fed abbasserà i tassi a settembre, non adesso"

Dazi sul cinema: trapelata la bozza del piano di Jon Voight per aiutare Trump - È trapelata una bozza del piano di Jon Voight per Hollywood, che include un incentivo fiscale federale del 10% per la produzione cinematografica e televisiva, abbinato a un “ test culturale ” americano simile alle regole del Regno Unito.

Dazi, Casa Bianca: “Trump vuole mantenerli al 10% per tutti” - (Adnkronos) – "Il presidente Donald Trump è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi".

"Vuole tenere tariffe al 10% per tutti". Il piano di Trump per la guerra dei dazi - "Il presidente è impegnato sui dazi base del 10% non solo per il Regno Unito ma per i negoziati commerciali con tutti i Paesi", ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca

"La scadenza del primo agosto rimane ferma e non sarà estesa.Sarà un grande giorno per l'America".Lo ha scritto su Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump,riferendosi alla scadenza relativa alle trattative sui dazi.

Il dossier dazi in primo piano. Dopo l'accordo raggiunto tra il Presidente Trump e la Presidente della Commissione von der Leyen oggi tra Stati Uniti e Unione Europea le posizioni divergono. E il tema dei dazi continua ad accendere il dibattito politico e a divid

