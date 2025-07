Dazi sempre più pericolosi | a rischio vino farmaci e liberi professionisti

Vini, agroalimentare, medicine e chip sono i settori che maggiormente subiranno i contraccolpi delle tariffe maggiorate. Settori strategici, che rischiano di affossarsi senza un aiuto poderoso da parte degli Stati membri e della stessa Unione europea. Allo stesso modo, poi, un intero settore nascosto, e finora non preso in considerazione, rischia di affossarsi sotto i colpi dei dazi. Si tratta dei liberi professionisti, il cui destino è stato analizzato dall'Osservatorio di Confprofessioni in un report dal titolo "Le libere professioni alla prova dei dazi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Dazi sempre più pericolosi: a rischio vino, farmaci e liberi professionisti

In questa notizia si parla di: dazi - pericolosi - rischio - vino

INGIUSTIZIA È FATTA Processi lumaca, precari a rischio nei tribunali, app per il processo telematico che hanno creato caos, disagi e file per settimane, criminali che scappano prima dell’arresto perché con la riforma Meloni-Nordio vengono avvertiti, borseggia Vai su Facebook

Pericoloso sottovalutare i dazi Usa sui vini: a rischio il 98% dell'export italiano. Il monito di Unione italiana vini; Dazi Usa: Cia, allarme rosso per export agroalimentare. A rischio sicuro Pecorino, vini, Prosecco e sidro Made in Italy; Made in Pisa quanto mi costi: i dazi imposti dagli USA mettono a rischio l'export del territorio.

DAZI AL 15%, A RISCHIO 900 IMPRESE IN REGIONE, IL VINO E’ IL SETTORE PIU’ COLPITO - Nel video l’intervista a: – Giuseppe Molinari, Presidente Camera di Commercio di Modena – Prof. Da tvqui.it

Vino senese a rischio dazi USA, l’allarme di UPA: “Colpito un motore dell’economia” - Il settore vitivinicolo della provincia di Siena guarda con crescente preoccupazione ai possibili effetti dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti d’America. Scrive radiosienatv.it