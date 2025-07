Dazi | Prodi ' chi pecora si fa lupo se lo mangia'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Da una parte c'è da dire che negli ultimi 20 anni la Commissione ha perso potere in modo verticale, ma in ogni caso c'è modo e modo di affrontare una trattativa così dura. E per definire il modo sbagliato di affrontarla, non userei un termine inglese ma un detto calabrese: 'chi pecora si fa, il lupo se lo mangia'". Lo dice Romano Prodi a La Stampa. "Uno degli ultimi atti della Commissione da me presieduta -ricorda il Professore- fu la multa di 497,2 milioni di euro ad un'impresa di grande rilevanza come Microsoft per violazione delle leggi europee sulla concorrenza. 🔗 Leggi su Iltempo.it

