Continua a far discutere l’intesa Ue-Usa sui dazi, mentre restano da chiarire contorni e dettagli. Quello raggiunto in Scozia da Donald Trump e Ursula von der Leyen, spiega la Commissione europea, è “un accordo politico che ripristina stabilitĂ e prevedibilitĂ per cittadini e imprese su entrambe le sponde dell’Atlantico”. Per questo motivo, non è “giuridicamente vincolante”, ma fissa dei parametri e apre la strada a ulteriori negoziati che ne permetteranno la piena attuazione. Si attende la dichiarazione congiunta. Presto – probabilmente entro il 1° agosto, giorno in cui il 15% entrerĂ in vigore – arriverĂ una dichiarazione congiunta, documento, anche in questo caso, non vincolante ma che vale come tabella di marcia. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dazi, l’accordo Ue-Usa fa discutere. Discrepanze con la Casa Bianca