Dazi i tre nodi | aerei robot e superalcolici

Premessa: districarsi nel gran coacervo dei dazi americani è piĂą difficile che trovare un ago in un pagliaio. I dazi si vedono, e si sentiranno, ma ci vorranno settimane prima di avere un quadro preciso, prodotto per prodotto. E così, mentre gli urlatori di sinistra si sgolano per seminare allarmismo - «la sanitĂ collasserĂ !», «il vino è morto!», «gli stabilimenti automobilistici chiuderanno!» - proviamo a fare ordine. La base di partenza, come noto, è il 15 per cento generalizzato su quasi tutte le esportazioni europee verso gli Stati Uniti: si parla del 70 per cento del valore complessivo degli scambi, ovvero 380 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dazi, i tre nodi: aerei, robot e superalcolici

In questa notizia si parla di: dazi - nodi - aerei - robot

Dazi, i tanti nodi ancora da sciogliere nell’accordo Ue-Usa - Roma, 28 lug. (askanews) – Agroalimentare, vini, alcolici, acciaio, alluminio e derivati, ma anche le effettive modalità con cui avverrebbero gli aumenti di importazioni di energia Usa da parte dell’Europa, per centinaia di miliardi (750), strombazzati dal presidente Usa Donald Trump, così come gli aumenti non meno massicci di investimenti Ue verso gli Usa (600 mld).

Dazi, i tre nodi: aerei, robot e superalcolici | .it; Massimo Cacciari azzera la sinistra: Poteva andare peggio | .it; Darya Safai, un piano per rapirmi. L'accusa che sconvolge l'Europa | .it.

Le trattative sui dazi, i nodi da sciogliere per l’Italia: dal food ai farmaci, dall’energia a chip e tessile, cosa succede ora - Il settore tessile teme dazi aggiuntivi fino al 15% oltre a quelli già esistenti, mentre restano incertezze sui farmaci. Riporta msn.com

Farmaci, aerei e auto: il negoziato tra Europa e Stati Uniti riparte in ... - i dazi al 25%, poi aumentati al 50, imposti su acciaio e alluminio. repubblica.it scrive