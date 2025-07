Dazi | Fratoianni ' una resa a Trump danno pesantissimo'

Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "L'accordo sui dazi fra Trump e Von der Leyen? Penso che il loro accordo sia una resa, una resa incondizionata dell'Europa ed avallata dal nostro governo. Sarà un danno pesantissimo per il nostro sistema di impresa, per i nostri lavoratori. Serve ora una reazione di tutt'altro tipo: invece di comprare, peraltro a caro prezzo, il gas liquido o le armi da Donald Trump occorre una reazione degna di questo nome". Lo ha affermato Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti ieri sera a Piombino a margine della manifestazione conclusiva della festa del locale circolo di Sinistra Italiana.

