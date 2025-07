Dazi accordo Usa-Ue | per Giorgetti impatto di 0,5 punti sul Pil nel 2026

Dopo l’accordo tra gli Usa e l’Ue sui dazi al 15% in Italia l’impatto sul Pil sarĂ di 0,5 punti nel 2026. La stima è del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. “Fermo restando che una proiezione piĂą dettagliata sarĂ possibile quando tutti gli aspetti dell’accordo saranno definiti, è possibile prevedere fin d’ora un ordine di impatto sul Pil reale italiano nello scenario al 15% con un calo massimo cumulato di 0,5 punti percentuali nel 2026, seguito da un graduale recupero che porta il livello ad allinearsi nello scenario base entro il 2029, in coerenza con le stime del documento di finanza pubblica”, ha detto Giorgetti rispondendo al question time alla Camera a una interrogazione sull’impatto dei dazi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dazi, accordo Usa-Ue: per Giorgetti “impatto di 0,5 punti sul Pil nel 2026”

