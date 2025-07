Davvero l’Europa deve investire 1350 miliardi negli Usa? Spoiler | no

600 miliardi di investimenti e 750 miliardi di energia sono, per ora, piĂą uno slogan che un contratto. Dipendono da scelte di migliaia di aziende, da infrastrutture, da prezzi e da incentivi. Servono a Trump per dire che l’Europa ha ceduto; servono a Bruxelles per guadagnare tempo ed evitare il salto a dazi ancora piĂą . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Davvero l’Europa deve investire 1350 miliardi negli Usa? Spoiler: no.

In questa notizia si parla di: miliardi - europa - davvero - deve

Web tax, come l'Europa potrebbe usarla per ripagare 350 miliardi di debito post Covid (e vendicarsi dei dazi di Trump) - L'idea in un documento riservato ottenuto da Politico. L'iniziativa rischia di creare tensioni con l'amministrazione americana

L’Europa già pronta alla resa nella guerra dei dazi tariffe al 10% e acquisti per miliardi dagli Usa - Le trattative tra Unione europea e Stati Uniti entrano nella fase decisiva con il 9 luglio ormai alle porte.

Ue, via libera al fondo da 150 miliardi per le spese militari. Von der Leyen: «Dall’Europa più responsabilità »: cosa prevede - Gli ambasciatore dei 27 Paesi dell’Unione europea hanno dato il via al fondo «Safe» ( Strategic Autonomy and European Facility ), un piano da 150 miliardi di euro promosso dalla Commissione europea per finanziare appalti militari congiunti e rafforzare l’industria bellica europea.

Quello presentato da #Trump non è un accordo ma una capitolazione dell’Europa. Tariffe a zero vs 15% e acquisti di energia per 750 mld e armi a piacere, più 600 miliardi di investimenti europei in USA. Stasera mi vergogno di essere europeo. La #vonderLe Vai su Facebook

Davvero l’Europa deve investire 1350 miliardi negli Usa? Spoiler: no.; Gas e petrolio per 750 miliardi: perché la promessa dell'Ue a Trump non può essere mantenuta; Ma questi 800 miliardi in armi sono davvero 800 miliardi?.

Orsini: “Questo accordo costa all’Italia 22 miliardi di export. L’Europa compensi le perdite” - Il presidente di Confindustria dopo l’intesa con Trump: “Oggi nessun imprenditore è contento, come dopo ogni sberla l’incertezza non ... Riporta repubblica.it

Acquisti di gas dagli USA, così l’Europa conferma il divorzio dalla Russia: ecco i numeri - L'Europa si è impegnata ad aumentare gli acquisti di gas dagli USA, mentre allenta la dipendenza dalla Russia di Putin. Secondo msn.com