David si presenta alla Juve | Eto’o uno dei miei idoli da bambino ecco perché ho scelto in bianconeri E sull’obiettivo scudetto rispondo così

Il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, si presenta in conferenza stampa ai tifosi bianconeri: era anche nel mirino dell’Inter. Intervenuto in conferenza stampa, Jonathan David si presenta ai suoi nuovi tifosi della Juventus. L’attaccante canadese, seguito a lungo anche dal mercato Inter, si è trasferito a parametro zero a Torino dopo l’addio al Lille. Di seguito le sue dichiarazioni sulla scelta di vestire la maglia bianconera, sugli obiettivi stagionali e sul futuro. PRIME EMOZIONI –  «È una grande emozione essere alla Juventus. La prima settimana è andata molto bene, i miei compagni mi hanno aiutato molto quindi fino ad ora tutto bene». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - David si presenta alla Juve: «Eto’o uno dei miei idoli da bambino, ecco perché ho scelto in bianconeri. E sull’obiettivo scudetto rispondo così»

First day alla #Juventus per #David e #JoaoMario, che hanno svolto il primo allenamento con i colori bianconeri addosso Quanto vi gasano i nuovi arrivati? I retroscena VIDEO della seduta nel primo commento Vai su Facebook

Juve: primo allenamento per David alla Continassa. Il nuovo attaccante si è unito ai compagni bianconeri #ANSA Vai su X

Prime parole da giocatore della Juve per David: l'attaccante canadese è stato presentato in conferenza stampa.

