David | Mi ispiro tanto a Drogba! Insieme a lui un ex Inter

Oggi in casa Juventus c’è stata la presentazione alla stampa del nuovo attaccante Jonathan David. Il canadese, nella conferenza stampa, ha elogiato anche un grande ex attaccante dell’Inter. PRESENTAZIONE – È stata la giornata di Jonathan David, ufficialmente presentato come nuovo attaccante della Juventus. Il canadese, che in passato era stato seguito anche dall’ Inter, si è raccontato in conferenza stampa, parlando anche delle sue fonti d’ispirazione nel mondo del calcio. Tra i modelli citati da David spicca un ex attaccante dell’Inter: « Quando ero piccolo avevo parecchi modelli, come Drogba ed Eto’o. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - David: «Mi ispiro tanto a Drogba! Insieme a lui un ex Inter»

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - di Redazione David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille, obiettivo dei nerazzurri per il calciomercato.

David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: «Offerta dei bianconeri non congrua». Il punto sull’interesse del Napoli e dell’Inter: importanti novità - di Redazione JuventusNews24 David Juve, clamoroso retroscena sul bomber del Lille: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell’attaccante canadese.

Juventus, David risponde sull'interesse di Napoli ed Inter: "Ecco la verità" - Jonathan David si è presentato in conferenza stampa come nuovo tesserato della Juventus: "E' una grande emozione per me essere in una squadra come la Juventus. msn.com scrive