David l’Iceman della Juventus | ma da dove deriva questo soprannome? Lo ha spiegato direttamente l’attaccante ecco la sua rivelazione

David, il nuovo centravanti della Juventus ha giĂ un soprannome: Iceman! Nel corso della conferenza stampa di presentazione spiega il motivo di questa particolaritĂ . Oggi, mercoledì, 30 luglio 2025 la Juventus ha presentato Jonathan David o, per meglio dire “Iceman”. GiĂ , è questo il soprannome che l’attaccante canadese si è guadagnato nel corso della sua carriera. Nel corso della conferenza stampa di presentazione spiega le motivazioni relative al conferimento di questo soprannome ICEMAN – «Il soprannome funzionava bene. Io sono molto freddo e questa freddezza mi aiuterĂ quando il gioco richiederĂ pressione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David, l’Iceman della Juventus: ma da dove deriva questo soprannome? Lo ha spiegato direttamente l’attaccante, ecco la sua rivelazione

In questa notizia si parla di: iceman - juventus - soprannome - david

Caro Jo, bramiamo un attaccante "di ghiaccio" davanti alla porta come si brama una bevanda fredda in estate! Il problema è che l'attesa dura da più di una "stagione". Quindi ti preghiamo, mantieni fede al tuo soprannome, e rinfrescaci! ? #David #Icema Vai su X

