David Juve | inizia la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto! Presenti anche quei dirigenti alla prima del canadese in bianconero

David Juve, l'attaccante pronuncia le sue prime parole da bianconero: ad ascoltarlo ci sono anche quei dirigenti! Tutti i dettagli. La conferenza stampa di presentazione di Jonathan David è cominciata da una decina di minuti. L'appuntamento era fissato per le 14:30, e i principali protagonisti dell'evento sono i dirigenti della Juventus. Presenti alla conferenza, tra gli altri, Franco Modesto (Direttore Tecnico), Damien Comolli (Direttore Generale), e Giorgio Chiellini, che sta seguendo da vicino l'operazione come parte del progetto sportivo della Vecchia Signora.

