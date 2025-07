David | Idoli? Drogba e un ex Inter

Jonathan David è pronto per la sua prima stagione con la maglia della Juventus. Il nuovo attaccante bianconero, in conferenza stampa ha svelato quali sono i suoi idoli calcistici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - David: "Idoli? Drogba e un ex Inter..."

In questa notizia si parla di: david - idoli - drogba - inter

David si presenta alla Juve: «Eto’o uno dei miei idoli da bambino, ecco perché ho scelto in bianconeri. E sull’obiettivo scudetto rispondo così» - di Redazione Il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, si presenta in conferenza stampa ai tifosi bianconeri: era anche nel mirino dell’Inter.

David: Idoli? Drogba e un ex Inter...; Niente Playstation, solo gol: Iceman David, il nuovo bomber della Juve; David si presenta alla Juve: «Eto'o uno dei miei idoli».

Juventus, David risponde sull'interesse di Napoli ed Inter: "Ecco la verità" - Jonathan David si è presentato in conferenza stampa come nuovo tesserato della Juventus: "E' una grande emozione per me essere in una squadra come la Juventus. Si legge su msn.com

Inter forte su Jonathan David: pronti 50 milioni per convincere il ... - Nonostante ciò, l'Inter ha confermato il proprio interesse tecnico per David ed è pronta a muoversi concretamente in futuro, se nessun altro club si avvicinerà alle sue richieste. Secondo tuttomercatoweb.com