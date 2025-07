David carica i tifosi della Juve per lo Scudetto | Ogni stagione può essere quella buona Bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo

David entra già nello spirito della Vecchia Signora: la lotta scudetto è una sfida che non può non riguardare la Juventus! Le sue parole. La Juventus lotterà per lo scudetto nel corso di questa stagione? È questa una delle tante domande che sono state poste a Jonathan David nel corso della conferenza stampa di presentazione odierna. E la risposta non si è di certo fatta attendere. I bianconeri saranno chiamati obbligatoriamente a fare la loro parte nella lotta al titolo di campioni d’Italia. Ecco le sue parole. SCUDETTO – « Ogni stagione può essere quella buona. Il campionato è molto difficile ma bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - David carica i tifosi della Juve per lo Scudetto: «Ogni stagione può essere quella buona. Bisogna avere l’ambizione di arrivare fino in fondo»

In questa notizia si parla di: scudetto - david - stagione - carica

Comolli non si ferma più: dopo David altro big per Juve da scudetto - Dopo Jonathan David arriva un altro colpo scudetto per la Juve: Comolli chiude un big, Tudor può esultare Avete presente quando si stappa una bottiglia di spumante? Vi è chiaro cosa accade? Il contenuto inizia a fuoriuscire senza soluzione di continuità .

Conferenza stampa David Juve: «Ecco perché ho scelto questo club. Voglio diventare uno dei migliori attaccanti al mondo. Scudetto? Ogni stagione può essere quella buona» - di Marco Baridon Conferenza stampa David Juve: la presentazione del nuovo attaccante bianconero, arrivato a parametro zero dal Lille.

David si presenta alla Juve: «Eto’o uno dei miei idoli da bambino, ecco perché ho scelto in bianconeri. E sull’obiettivo scudetto rispondo così» - di Redazione Il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, si presenta in conferenza stampa ai tifosi bianconeri: era anche nel mirino dell’Inter.

Tutta la carica di Andrea Sottil durante la seduta di allenamento del suo Modena. Per il tecnico ex Sampdoria e Udinese questa è una stagione molto importante. Un grande in bocca al lupo a lui ed al suo staff, in particolar modo al Preparatore fisico Cristian B Vai su Facebook

David carica la Juve: Posso fare 25 gol. Numero di maglia? Il 30 per un preciso motivo; Napoli, la carica di Conte: bonus finiti, ma ha un Neres in più per lo scudetto; Napoli, le ultime notizie di oggi: Conte carica la squadra, i saluti di David.

Juventus, senti David: "Scudetto? Dobbiamo crederci. Qui per diventare tra i migliori al mondo" - Prime parole da giocatore della Juve per David: l'attaccante canadese è stato presentato in conferenza stampa. Si legge su sport.virgilio.it

Calcio: Juve; David, 'Scudetto? Deve esserci ambizione' - Ogni stagione può essere quella buona": così il nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David, sulle possibilità dei bianconeri di tornare a vincere il tricolore. Lo riporta msn.com