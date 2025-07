Dati sul turismo a Bologna | video

Trend positivo sia in città che in provincia. I turisti stranieri rappresentano il 51% del totale. Record di visite dagli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dati sul turismo a Bologna: video

In questa notizia si parla di: dati - turismo - bologna - trend

Cremonese replica a Sola su eventi e turismo: "I dati del 2024 smentiscono le critiche" - Arriva la replica dell'assessore comunale Alfredo Cremonese alle dichiarazioni del consigliere comunale del M5s Paolo Sola, in merito al cartellone eventi e all'aumento della tassa di soggiorno.

Avataneo (Aiav): al turismo organizzato servono dati aggiornati - Torino, 12 mag. (askanews) - Montagna, colline, cioccolato, nocciole e ancora l'incantevole Torino. È un crocevia virtuoso di cultura, bellezza e innovazione l'immagine emersa dal convegno "Destinazione Turismo - Speciale Piemonte", promosso da Aiav(Associazione Italiana Agenti di Viaggio) e svoltosi nella città della Mole Antonelliana, presso il Grattacielo della Regione.

Cremonese replica a Sola su eventi e turismo: "I dati del 2024 smentiscono le critiche" - Arriva la replica dell'assessore comunale Alfredo Cremonese alle dichiarazioni del consigliere comunale del M5s Paolo Sola, in merito al cartellone eventi e all'aumento della tassa di soggiorno.

TURISMO, LA STRATEGIA DEL MINISTRO SANTANCHÈ – INTERVISTA A RADAR, URANIA TV Crescita record, nuove sfide e trasformazioni profonde: il turismo italiano è al centro di un cambiamento strategico. Dalla valorizzazione delle aree interne al ruolo Vai su Facebook

Turismo a Bologna, cresce ancora: record di visite dagli Stati Uniti. I dati; Portale - Turismo, i dati 2024 a Bologna nel territorio della città metropolitana; Turismo, crescono arrivi (+2,9%) e presenze (+3,1%) in Emilia-Romagna nei primi sette mesi dell'anno.

Turismo a Bologna, cresce ancora: record di visite dagli Stati Uniti. I dati - Modena): “Siamo sempre intorno ai due milioni di visitatori che ... Come scrive msn.com

Bologna, la crescita del turismo non si ferma: per la prima volta gli americani guidano la classifica degli stranieri - Nei primi cinque mesi dell'anno gli arrivi in città segnano una crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024, in termini assoluti 876. Da corrieredibologna.corriere.it