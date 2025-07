Dario Maltese l' amicizia con Paola Barale lo scontro con Sonia Bruganelli e il mistero sulla vita privata | Non sono single e sono felice

Dopo il successo dell?edizione 2024, lo spin-off estivo di Mattino Cinque? Morning News? torna sotto la guida di Dario Maltese. In onda dal lunedì al venerdì,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Dario Maltese, l'amicizia con Paola Barale, lo scontro con Sonia Bruganelli e il mistero sulla vita privata: «Non sono single e sono felice»

In questa notizia si parla di: dario - maltese - amicizia - paola

Morning News torna con Dario Maltese - Per una coppia che se ne va (in vacanza), c’è Dario Maltese che torna. Nella mattina di Canale 5, per la seconda estate consecutiva, il giornalista e conduttore Mediaset sarà alla guida di Morning News.

Quando finisce Mattino Cinque, Dario Maltese al posto di Panicucci e Vecchi: quando va in onda l’ultima puntata - Mattino Cinque sta per fermarsi per la pausa estiva. Il programma condotto da Francesco Vecchi e Federica Panicucci sarà sostituito da Morning News con Dario Maltese.

Il cadavere di una donna è stato sbarcato al molo Favarolo di Lampedusa. La trentenne è annegata durante la notte a circa 45 miglia dalla maggiore delle isole Pelagie, in area Sar tunisina-maltese. Faceva parte di un gruppo di migranti soccorso da un pesch Vai su Facebook

Dario Maltese e Les Italiens eccellenti: a festeggiare l’autore del libro, Sabato De Sarno, Paola Barale e...; Dario Maltese, chi è l'opinionista de L'Isola dei Famosi 2024? Età , il Tg5, la carriera, la vita privata e le; Dario Maltese e Les Italiens eccellenti: a festeggiare l’autore del libro, Sabato De Sarno, Paola Barale e....

Paola Pettinà, l'ex compagno accusa: «Anche a me ha dato le gocce. Mi ... - Nel corso della trasmissione Pomeriggio Cinque News condotta da Dario Maltese su Canale 5, sono emersi nuovi dettagli sul caso di Paola Pettinà, la finta badante arrestata con l’accusa di aver ... Secondo leggo.it

Perchè Dario Maltese ha preso il posto di Myrta Merlino a Pomeriggio 5 - Myrta Merlino ha fatto sapere che ritornerà in video il 7 gennaio, alla consueta ora. Riporta blitzquotidiano.it