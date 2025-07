Danni da maltempo a Germanedo In mezz’ora i detriti di un anno | Chiediamo lo stato di calamità

Auto da buttare, mobili ed elettrodomestici ridotti a spazzatura, muri crollati, fango ovunque, danni per decine di migliaia di euro. Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni chiede il riconoscimento dello stato di calamità naturale per il diluvio che venerdì scorso si è abbattuto sulla città, soprattutto a Germanedo. Il riconoscimento, perorato anche dal consigliere regionale lecchese Giacomo Zamperini (FdI), consentirebbe di ottenere finanziamenti per le opere di ripristino e messa in sicurezza e risarcimenti per chi ha subito danni. "Un’alluvione fuori misura ha colpito luoghi che non sono posti mappati perché solitamente si verificano esondazioni – spiega il sindaco –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Danni del maltempo a Germanedo, "Ecco gli interventi in campo" - “A seguito del violento nubifragio che ha colpito parecchie zone della citta, e in particolare il quartiere di Germanedo lo scorso 24 luglio, il Comune di Lecco, in collaborazione con Silea, ha attivato una serie di interventi straordinari per supportare i cittadini e ripristinare le condizioni.

