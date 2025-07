Danilo è stato trovato morto nell' auto dell' amico dopo 3 giorni

È stato trovato senza vita tra le lamiere di una Seat Leon praticamente distrutta e parzialmente immersa in un fosso tra Pizzighettone e Grumello (CR), tre giorni dopo la sua scomparsa. Per fare luce sulla morte di Danilo Fazio, 40 anni, residente a Codogno (LO), la Procura di Cremona ha aperto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Danilo Fazio, il 40enne residente a Codogno (Lodi), che lunedì sera è stato trovato morto dentro a un'auto distrutta La Procura ha aperto un fascicolo d'indagine per omicidio stradale a carico dell'amico

Danilo è stato trovato morto nell'auto dell'amico (dopo 3 giorni) - Unico indagato è un amico di 30 anni, proprietario della vettura: è stato trovato sabato pomeriggio mentre vagava in stato confusionale nei pressi di Grumello. Riporta bresciatoday.it

Trovato morto in auto, la vittima è Danilo Fazio. La pista dell’incidente e tutti i punti da chiarire - L’altra persona coinvolta nella vicenda, un 35enne ancora ricoverato in ospedale, aveva detto di non conoscere il suo nome. Scrive msn.com