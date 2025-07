Dopo Sam Beukema al Napoli, Dan Ndoye al Nottingham: se ne va un altro pezzo da novanta, a fronte di un’offerta irrinunciabile. Se ne va l’uomo del gol vittoria nella finale di Coppa Italia dell’Olimpico contro il Milan, se ne va un pezzo di storia: 40 milioni, più 5 di bonus e il 10 per cento sulla futura rivendita, che potrà essere tramutato in 7 milioni qualora il Nottingham non dovesse rivendere lo svizzero entro i prossimi due anni. Ecco l’offerta irrinunciabile. Impossibile trattenere Ndoye: anche perché il Nottingham gli ha messo sul piatto un quinquennale da 5 milioni netti a stagione, con opzione per un sesto anno, ovvero 500mila euro netti al mese, contro gli 800mila netti stagionali in rossoblù. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Dan e Sam come Zirkzee e Calafiori 71 milioni di motivi per tirare dritto