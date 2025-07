Dall’obbligo di copertura esterna ai nuovi controlli ecco tutte le nuove regole per le piscine anche domestiche approvate in Cdm

Sarà colpa del caldo torrido o semplicemente di quella voglia d’estate che contagia anche i palazzi istituzionali, ma oggi, 30 luglio, sul tavolo del Consiglio dei ministri è sbarcato anche il disegno di legge sulle piscine, che ha ottenuto il via libera. Nello stesso giorno in cui, tra l’altro, al Senato è stato presentato il ddl sulle terme. Ma dietro l’aria vacanziera si nasconde in realtà un tema drammatico, su cui il nuovo provvedimento sulle piscine punta il dito: la sicurezza delle vasche. Il fil rouge del ddl è chiaro fin dalla sua prima riga: «L’ annegamento è una delle cause di morte per incidenti nella vita quotidiana». 🔗 Leggi su Open.online