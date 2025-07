Dall’Inghilterra Echeverri lontano da Roma | il possibile piano B di Massara

È una Roma in costruzione quella che sta preparando l’inizio del campionato agli ordini di Gian Piero Gasperini. Il neo tecnico ha bisogno di ulteriori rinforzi sul mercato per poter essere completamente soddisfatto di questa sua prima estate giallorossa. Uno dei ruoli su cui Massara starebbe intensamente lavorando è quello dell’esterno o trequartista offensivo, per regalare all’ex allenatore dell’Atalanta il suo nuovo Lookaman. Molto importante nell’economia del gioco giallorosso avere a disposizione un giocatore in grado di creare superiorità numerica saltando l’uomo e che abbia anche qualità in fase di realizzazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dall’Inghilterra, Echeverri lontano da Roma: il possibile piano B di Massara

