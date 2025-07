Dalla Regione il contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale

Il consiglio regionale dell'Abruzzo, su impulso dell'assessore Santangelo, ha approvato un importante emendamento che stanzia risorse pari a 15mila euro come contributo straordinario per la promozione del calcio paralimpico e sperimentale.Un’iniziativa che rappresenta un sostegno fondamentale per. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Ministro Calderone conferma: ADI senza interruzioni grazie a contributo straordinario governativo - L'Aquila - L’assessore Santangelo celebra l’impegno del ministro Calderone, che introduce un aiuto economico e migliori procedure ADI per garantire continuità e sostegno alle famiglie.

Assegno di inclusione, da luglio parte la seconda fase. Calderone: “Contributo straordinario alle famiglie” - L’assegno di inclusione, la misura per i nuclei più fragili istituita dal governo Meloni dopo l’abolizione del reddito di cittadinanza, non sarà sospeso.

Assegno di Inclusione. Paolo Capone, Leader UGL: “Favorevoli al contributo straordinario per i nuclei familiari più fragili” - “Accogliamo con favore l’annuncio del ministro Calderone, d’intesa con Palazzo Chigi, di portare in Consiglio dei ministri una norma per garantire continuità all’Assegno di Inclusione (ADI), senza il mese di sospensione previsto dalla disciplina vigente.

Il Movimento “Oltre” interviene sulle dimissioni di Fabio Granata, evidenziandone il contributo alla rigenerazione urbana e alla promozione della cultura a Siracusa, e invita il sindaco a ritrovare slancio politico ? #FabioGranata #Siracusa #Oltre #Cultura #Tu Vai su Facebook

