Dalla CROSS 35 pazienti trasportati in Italia dall’inizio dell’anno da Gaza e dalla Macedonia del Nord

Quattro missioni effettuate - tre da Gaza e una dalla Macedonia del Nord- 35 persone trasferite in ospedali italiani specializzati, da Gaza prevalentemente bambini, feriti, gravemente malati, spesso anche malnutriti. Nei primi sette mesi del 2025 la CROSS, la Centrale Remota Operazioni Soccorso. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: gaza - cross - macedonia - nord

Il coordinamento della centrale cross di Pistoia al centro del trasporto in Italia di 14 bambini da Gaza - PISTOIA – Vari professionisti dell’azienda Usl Toscana nord ovest hanno partecipato alla missione di Medevac (trasporto sanitario urgente di persone da scenari di emergenza) che ha portato sul territorio nazionale 14 bambini palestinesi provenienti dalla Striscia di Gaza affetti da patologie derivanti soprattutto da scoppio di arma da fuoco, ma anche congenite od oncoematologiche.

Dalla CROSS 35 pazienti trasportati in Italia dall’inizio dell’anno da Gaza e dalla Macedonia del Nord; Operazioni di Medical Evacuation (Medevac) della CROSS: trasportati in Italia bambini da Gaza e pazienti ustionati dalla Macedonia; Le missioni umanitarie. Medici e infermieri del 118 volano nell’inferno di Gaza.

Dalla Cross 35 pazienti trasportati in Italia dall’inizio dell’anno da Gaza e dalla Macedonia del Nord - 35 persone trasferite in ospedali italiani specializzati, da Gaza prevalentemente bambini, feriti, gravemente malati, spesso ... Si legge su valdinievoleoggi.it

Da Gaza alla Macedonia. Tre missioni umanitarie per la Cross di Pistoia - Tre missioni umanitarie per la Cross di Pistoia Le operazioni sono state fatte in sinergia con la Protezione civile e l’Oms. Secondo lanazione.it