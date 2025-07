Dalla Cappella Palatina agli appartamenti reali | visita guidata al Palazzo dei Normanni

visita guidata alla scoperta del maestoso Palazzo Reale di Palermo, un gioiello incastonato nella storia, testimone di millenni di evoluzioni culturali e politiche, nonchè sede dell'Assemblea regionale siciliana.Durante il tour i visitatori conosceranno le origini antiche di questo emblematico. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: guidata - visita - palazzo - cappella

Paganini Chorus Clarinet, visita guidata al Museo Diocesano a tema musicale e concerto - Il “Paganini Chorus Clarinet” nasce nel 2008 come laboratorio didattico su iniziativa degli allora docenti Piero Paolo Fantini e Giuseppe Laruccia.

Visita guidata: "Padova città d’acque: le riviere e i palazzi della nobiltà " - L’associazione Padovanità  vi propone questa passeggiata per raccontare l'importanza strategica che i canali hanno avuto nello sviluppo della nostra città nei secoli, tanto che in passato Padova veniva paragonata a Venezia per lo sviluppo delle via d’acqua, circa 50 km tra canali e fiumi.

Visita guidata all'Orto botanico dell'università di Padova - L'associazione Arka organizza la visita guidata all'Orto Botanico dell'Università di Padova che si svolgerà Mercoledì 21 Maggio alle ore 15.

Venerdì 25 luglio ore 20.00 La casa dei Cavalieri di Rodi - apertura straordinaria Back to the Past ha riservato la possibilità , per un gruppo limitato di persone, di accedere straordinariamente ed esclusivamente al palazzo dei Cavalieri di Rodi al Foro di Traian Vai su Facebook

Palazzo Reale, sede del Parlamento siciliano: visita guidata alla scoperta di uno dei tesori piĂą preziosi dell'Isola; 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna: Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi gratis per il pubblico femminile |; Lose Yourself in Wonders: a Bologna un'imperdibile visita guidata per scoprire meravigliose opere d'arte.

Dalla cappella palatina agli appartamenti reali: visita guidata al Palazzo dei Normanni - Infine, resteranno incantati dalla Cappella Palatina, una meraviglia senza eguali, un luogo dove l'arte si fonde con il divino. Riporta palermotoday.it

(PC) Terza età, visita guidata al palazzo vescovile. Iscrizioni da giovedì 24 luglio - La quota di partecipazione è pari a 5 euro e l’iniziativa è riservata ai cittadini over 65 residenti a Piacenza ... Secondo welfarenetwork.it