Dal primo agosto al via il pagamento delle pensioni di Poste italiane negli uffici del Pescarese

A partire dal primo agosto, in tutti gli 80 uffici postali della provincia di Pescara, inizieranno i pagamenti delle pensioni per il mese. Lo ha fatto sapere Posta italiane. Le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una postepay. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: pensioni - primo - agosto - italiane

Pensioni anticipate, crollo dei dati nel primo semestre. Ecco perché gli italiani che la richiedono sono sempre meno - Crollano i dati delle pensioni anticipate. Lo confermano i dati dell'Inps, secondo cui le pensioni anticipate rispetto all'età di vecchiaia liquidate con decorrenza primo.

Pensioni, 397mila al via nel primo semestre 2025: ecco l’importo medio - Sono state erogate quasi 890mila pensioni con decorrenza nel 2024 e circa 397mila nel primo semestre del 2025, con un importo medio mensile per queste ultime in calo e poco superiore ai 1.

Dal primo agosto via al pagamento delle pensioni nei 148 uffici postali di Palermo e provincia - Poste Italiane comunica che in tutti i 148 uffici postali della provincia di Palermo le pensioni del mese di agosto saranno in pagamento a partire da venerdì 1.

Poste Italiane: in provincia di Enna da venerdì 1 agosto saranno in pagamento le pensioni del mese https://telenicosia.it/poste-italiane-in-provincia-di-enna-da-venerdi-1-agosto-saranno-in-pagamento-le-pensioni-del-mese/… Vai su X

Pensioni agosto 2025: ecco il calendario dei pagamenti e le novitĂ sul cedolino ? Vai su Facebook

Dal primo agosto al via il pagamento delle pensioni di Poste italiane negli uffici del Pescarese; Pensioni agosto 2025: quando partono i pagamenti; Dal primo agosto parte il pagamento delle pensioni negli uffici postali della provincia di Forlì-Cesena.

Pensioni di agosto 2025, l'importo è più alto con il rimborso del 730 - Ad agosto i pensionati e le pensionate che ne hanno diritto riceveranno un assegno più alto del solito. Scrive adnkronos.com

Le pensioni saranno in pagamento da venerdì primo agosto - Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privil ... Segnala ecodellojonio.it