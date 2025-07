Dal porto a piazza dei Miracoli in 19 minuti | 35 milioni di potenziali utenti

Realizzare il sistema treno-tram sulla linea esistente Livorno-Pisa-Lucca, avrebbe un impatto significativo anche in termini turistici, a partire dai flussi dei croceristi verso le cittĂ d’arte, industriale con un sistema merci -commessione porto-ferro all’avanguardia in Italia. E poi ci sono i numeri, frutto di analisi tecniche commissione da Ance Pisa, a spiegar meglio di tante parole la portata della rivoluzione trasportistica in un’area contigua e di per sĂ© cresciuta come una sola area vasta. I potenziali utilizzatori finali stimati sono 35 milioni: 3,5 milioni di turisti all’anno a Lucca, 5,5 milioni in piazza dei Miracoli, 17 milioni di passeggeri che ogni anno attraversano la stazione di Pisa, 6 milioni di passeggeri l’anno per l’aeroporto di Pisa e 3 milioni per il porto di Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

