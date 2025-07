Non serve riferirsi alla cosiddetta guerra dei dodici giorni per valutare lo stato delle relazioni tra Israele e la Repubblica islamica dell’Iran. Eppure storicamente queste ultime non sono sempre state così tese. Un discorso piĂą o meno analogo lo si potrebbe fare per il Sudafrica, che negli anni dell’apartheid intrattenne ottime relazioni con Tel Aviv, mentre oggi è capofila nelle iniziative volte a portare Israele dinanzi agli organi di giustizia internazionale per i massacri in corso nella striscia di Gaza. Tornando ai rapporti con Teheran, esiste una dichiarazione dell’allora primo ministro (e fondatore) dello stato ebraico, David Ben-Gurion, che affermava come “l’amicizia tra Israele e Iran esiste ed è stabile perchĂ© è basata sui vantaggi reciproci, di cui entrambi i Paesi godono in virtĂą della loro cooperazione”: siamo nella seconda metĂ degli anni Cinquanta del secolo scorso, e queste parole dimostrano come di fronte all’ostilitĂ dei Paesi arabi – coi quali si era giĂ consumata la guerra del 1948 –  ci fosse la necessitĂ di intessere relazioni con altre nazioni musulmane, non arabe, a cominciare dall’Iran (allora retto dallo SciĂ Reza Pahlavi) e dalla Turchia, altro Paese col quale i rapporti paiono essersi deteriorati, nonostante la permanenza di importanti relazioni economiche. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Dal nucleare alla difesa: quando Israele e Iran erano amici