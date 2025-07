Dal 1° settembre via il cantiere | in programma la riapertura totale del Ponte della Botte

Ci siamo. Il 1° settembre segna la riapertura totale del Ponte della Botte e la smobilitazione del cantiere. La data è stata messa nero su bianco formalmente dalla ditta esecutrice dei lavori, interventi a cura della Provincia di Pisa, dopo il sollecito inviato nei giorni scorsi dal presidente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Incubo Ponte della Botte. C’è la data della riapertura - L’1 settembre il cantiere libererà la struttura che attraversa l’Arno. Secondo msn.com

