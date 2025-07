Da Venezia la proposta di legge contro i borseggi

Il turismo e il quieto vivere sono «pregiudicati» dai borseggi e servono soluzioni immediate. Lo sostengono gli esponenti della Lega che, nella giornata di martedì 29 luglio, hanno scelto il capoluogo lagunare per presentare una proposta di legge volta a frenare il fenomeno, descritta come una. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Dalla Giunta Regionale una nuova proposta di legge sulla famiglia - Roma, 15 maggio 2025 – La Giunta regionale, presieduta da Francesco Rocca, su proposta di Simona Baldassarre, assessore alle Pari opportunità , alle Politiche giovanili e della Famiglia, ha approvato la proposta di una nuova legge sulla Famiglia, da inviare al Consiglio regionale.

Proposta di legge per la Giornata in memoria di Enzo Tortora torna in commissione - Stop alla proposta di legge, a prima firma del deputato di Iv Davide Faraone, per istituire una Giornata in memoria di Enzo Tortora per le vittime di errori giudiziari: l'Aula della Camera - su richiesta della maggioranza - ha votato per far tornare il testo in commissione.

Rischio eruzione Vesuvio, sfollati nelle aree interne della Campania non nel Nord Italia: c’è la proposta di legge - La proposta di legge presentata dal deputato Caramiello (M5S) al ministro Musumeci e al Capo Protezione Civile Ciciliano.

Borseggi a Venezia, per il sottosegretario Ostellari necessario modificare la "Cartabia" Ora serve la querela del derubato e la sua presenza al processo. "I responsabili dovrebbero essere puniti d'ufficio", la sua proposta

Domenica 6 luglio 2025 MANIFESTAZIONE Venezia domenica 6 luglio 2025 ore 930, da piazzale Roma a Rialto, passando per la Strada Nova. Manifestazione corteo sull' emergenza borseggi, sfruttamento minor

Borseggi a Venezia, per il sottosegretario Ostellari necessario modificare la legge Cartabia - "I responsabili dovrebbero essere puniti d'ufficio", la sua proposta ... Da rainews.it

Borseggi a Venezia, l'allarme dell'assessore: «È in arrivo un'ondata di ladri-bambini» - «L’entrata in vigore del Decreto Sicurezza che consente ora il fermo delle borseggiatrici incinta o madri di bambini piccoli, non ha purtroppo rallentato il fenomeno ... Secondo ilgazzettino.it