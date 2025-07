Da Stasi alla riapertura dell’inchiesta Flaminia Bolzan torna con ‘L’enigma di Garlasco’

Da quella tremenda scoperta la mattina del 13 agosto 2007 alle ultime notizie con la riapertura dell’inchiesta. È dal 30 luglio in libreria e negli store online ‘ L’enigma di Garlasco. Anatomia di un delitto ‘, il nuovo libro di Flaminia Bolzan, psicologa e criminologa, che scava nelle pieghe più oscure di uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi decenni. Il testo, che Bolzan sviluppa con il suo stile incisivo e documentato, parte dalle domande tornate in auge dopo gli ultimi sviluppi dell’inchiesta con il ritorno di Andrea Sempio sotto i riflettori, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: “ Cosa spinge una persona a commettere un crimine? Come si svolge un’indagine? Quanto diverge l’aspetto processuale da quello mediatico? Preparatevi a un viaggio a tappe, dettagliato, che potrebbe cambiare in un certo senso il modo in cui guardiamo alla cronaca e, soprattutto, alla verità ”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

