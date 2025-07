Q uando si parla di gioielli personalizzabili, i ciondoli con iniziale sono senza dubbio tra i più carichi di significato. Simbolici ed eleganti, rappresentano un modo unico per portare sempre con sè qualcuno di speciale: dei promemoria quotidiani belli anche da indossare, da regalare o regalarsi per celebrare un legame prezioso. Back bling: è tornato il trend di indossare le collane sulla schiena X Leggi anche › Per aspiranti sirenette: abiti, collane, orecchini e scarpe ispirate ai fondali marini Tra modelli minimal e altri più appariscenti, in oro o in argento, i charms con lettere si adattano a ogni stile e personalità . 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da regalare o regalarsi, per portare sempre con sé qualcuno di speciale